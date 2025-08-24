Костромской «Спартак» обыграл в гостях «СКА-Хабаровск» и вышел на 3-е место в Первой лиге

В Хабаровске на стадионе имени В. Ленина завершился матч 6-го тура PARI Первой лиги, в котором местный «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от костромского «Спартака» со счётом 1:2.

В составе победителей голы забили Егор Назаренко и Дмитрий Садов, оба — в первом тайме. В концовке встречи единственный гол хозяев с пенальти забил Александр Гаглоев. В компенсированное время дальневосточники устроили штурм ворот гостей, однако успехом он не увенчался.

Напомним, костромской «Спартак» является дебютантом Первой лиги.

После этой победы команда из Костромы поднялась на промежуточное третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков и оставив позади «Урал», на счету которого 12 очков. «СКА-Хабаровск» остался с восемью очками и занимает седьмую строчку.