ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

СКА-Хабаровск — Спартак Кострома: результат матча 24 августа, счёт 1:2, 6-й тур Первая лига 2025/2026

Костромской «Спартак» обыграл в гостях «СКА-Хабаровск» и вышел на 3-е место в Первой лиге
В Хабаровске на стадионе имени В. Ленина завершился матч 6-го тура PARI Первой лиги, в котором местный «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от костромского «Спартака» со счётом 1:2.

Россия — Лига PARI . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
0:1 Назаренко – 16'     0:2 Садов – 42'     1:2 Гаглоев – 87'    

В составе победителей голы забили Егор Назаренко и Дмитрий Садов, оба — в первом тайме. В концовке встречи единственный гол хозяев с пенальти забил Александр Гаглоев. В компенсированное время дальневосточники устроили штурм ворот гостей, однако успехом он не увенчался.

Напомним, костромской «Спартак» является дебютантом Первой лиги.

После этой победы команда из Костромы поднялась на промежуточное третье место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков и оставив позади «Урал», на счету которого 12 очков. «СКА-Хабаровск» остался с восемью очками и занимает седьмую строчку.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
