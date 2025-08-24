Губерниев: «Рубин» — крепкий орешек, но «Спартак» его раскусил

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Спартаком» (0:2).

«Ещё бы «Динамо» не обыграло «Пари НН»! У них был определяющий матч, потому что дальше махачкалинское «Динамо». Конечно, команду надо обыгрывать. Мы видим становление. Что касается «Спартака», тут важнее. «Рубин», казалось, был фаворитом. Орешек крепкий, но «Спартак» его раскусил. Произвёл неплохое впечатление. Команда будет набирать ход, может, тренера и не уволят. Шансы, как говорится, есть. Но для этого нужно время и проверка в других матчах», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

