Дмитрий Кириченко: с приходом Челестини ЦСКА стало веселее смотреть

Дмитрий Кириченко: с приходом Челестини ЦСКА стало веселее смотреть
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о футбольном мировоззрении главного тренера красно-синих Фабио Челестини.

«В ЦСКА большая группа очень качественных футболистов. Давайте не будем забывать Акинфеева, Дивеева, Кругового, Кисляка, Облякова, Глебова. У команды быстрая и креативная линия полузащиты, которая хорошо работает с мячом. Мне кажется, у Челестини футбольное мировоззрение отличается от взглядов Николича. Команда стала больше играть в атакующий футбол. ЦСКА стало весело смотреть», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

