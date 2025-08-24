Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Я этого не понимаю». Педри — о зафиксированной игре рукой у Бальде в матче с «Леванте»

Полузащитник «Барселоны» Педри оценил эпизод матча 2-го тура Ла Лиги с «Леванте» (3:2), в котором в ворота его команды был назначен пенальти после игры рукой со стороны защитника Алекса Бальде.

Испания — Примера . 2-й тур
23 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Ромеро – 15'     2:0 Моралес – 45+7'     2:1 Педри – 49'     2:2 Ф. Торрес – 52'     2:3 Эльхесабаль – 90+1'    

«Правда в том, что это не пенальти. Некоторое время назад на тренировочной базе нам рассказывали про трактовку игры рукой. Подобный эпизод с участием Тчуамени в прошлом году на «Олимпийском стадионе» для меня — несомненная игра рукой, а нынешний эпизод, на мой взгляд, нарушением не является, но таковое зафиксировали, однако это уже неважно. Что зафиксировали, то и зафиксировали. Честно говоря, я этого не понимаю, но они должны были всем это хорошо объяснить», — приводит слова Педри Sport.es.

