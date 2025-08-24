Дмитрий Кириченко: Кисляк — не по годам зрелый футболист

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко поделился мнением о 20-летнем полузащитнике красно-синих Матвее Кисляке.

— Главный актив ЦСКА сейчас — Кисляк. Приятно удивляет в своём возрасте?

— Да. Достаточно зрелая игра для такого молодого парня. Есть скорость, интенсивность, ведение борьбы, ещё и хорошие голы забивает. Не по годам зрелый футболист. У нас в целом не так много ребят в таком молодом возрасте показывают подобный уровень игры. Надо отметить, что в «Локомотиве» тоже собралась большая группа таких игроков во главе с Батраковым, — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

