ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кириченко: в России нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы

Кириченко: в России нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы
Аудио-версия:
Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Кириченко считает, что на сегодняшний день в России нет футболистов, находящихся на том уровне, чтобы уезжать в европейские топ-клубы.

«ЦСКА — топ-клуб России. Ты живёшь в прекрасной стране, в своём городе с отличным стадионом. Да, сейчас нет еврокубков. Однако я был бы рад, если бы наши хорошие футболисты оставались в своём чемпионате. Мировых звёзд я могу посмотреть по телевизору — в той же Испании или Англии. Практика показывает, что большая часть наших футболистов не выдерживает конкуренции в Европе за исключением Головина.

Мы видим примеры Захаряна, Миранчуков. Алексей Миранчук неплохо показал себя в «Аталанте», но у нас нет футболистов сумасшедшего уровня, чтобы уезжать в топ-клубы Европы. Время всё равно расставит всё по своим местам. Кто будет держать уровень продолжительное время, тот уедет. У Кисляка и Глебова сейчас, по сути, первый сезон, где они показывают такой уровень. Нужно время. Мы видим некоторые примеры. Тот же Глушенков — топ-игрок, а сейчас непонятно во что играет. Нужно время и терпение», — сказал Кириченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские футболисты за рубежом:

Новости. Футбол
