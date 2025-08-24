Игрок «Спартака» Дмитриев: сейчас мы находимся не на том месте, на котором должны

Нападающий московского «Спартака» Игорь Дмитриев прокомментировал нынешнее положение дел в столичном клубе. Вчера, 23 августа, красно-белые обыграли в гостях «Рубин» (2:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ и вышли на промежуточное девятое место в турнирной таблице с восемью очками.

«Что с «Рубином», что с «Зенитом» хорошо сыграли. Только с «Зенитом» не добились победы. Хотя я считаю — должны были. Работаем дальше.

Восемь очков за шесть туров — это мало. В каждом следующем матче нам нужно побеждать, набирать очки и подниматься выше в таблице. Сейчас мы находимся не на том месте, на котором должны», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В своём следующем матче «Спартак» дома сыграет с «Пари НН» в рамках Фонбет Кубка России 26 августа.