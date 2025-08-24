Губерниев: чемпионат России очень непредсказуемый — тем интереснее смотреть дальше

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:3) высоко отозвался о чемпионате России.

«Расстроился, что «Локомотив» упустил победу на последних минутах. Но команда на правильном пути. Наш футбол очень хорош! Чемпионат очень непредсказуемый. Многие фавориты пока не лидируют. Тем интереснее смотреть дальше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства возглавляет «Локомотив» с 14 очками, на втором месте с 12 очками расположился «Краснодар», топ-3 замыкает ЦСКА с 11 очками.