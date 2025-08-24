Губерниев: чемпионат России очень непредсказуемый — тем интереснее смотреть дальше
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:3) высоко отозвался о чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7' 2:0 Воробьёв – 20' 2:1 Мохеби – 57' 2:2 Сулейманов – 65' 3:2 Сильянов – 82' 3:3 Роналдо – 90+8'
«Расстроился, что «Локомотив» упустил победу на последних минутах. Но команда на правильном пути. Наш футбол очень хорош! Чемпионат очень непредсказуемый. Многие фавориты пока не лидируют. Тем интереснее смотреть дальше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
На данный момент турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства возглавляет «Локомотив» с 14 очками, на втором месте с 12 очками расположился «Краснодар», топ-3 замыкает ЦСКА с 11 очками.
