Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев: чемпионат России очень непредсказуемый — тем интереснее смотреть дальше

Губерниев: чемпионат России очень непредсказуемый — тем интереснее смотреть дальше
Комментарии

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев после матча 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:3) высоко отозвался о чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Расстроился, что «Локомотив» упустил победу на последних минутах. Но команда на правильном пути. Наш футбол очень хорош! Чемпионат очень непредсказуемый. Многие фавориты пока не лидируют. Тем интереснее смотреть дальше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства возглавляет «Локомотив» с 14 очками, на втором месте с 12 очками расположился «Краснодар», топ-3 замыкает ЦСКА с 11 очками.

Материалы по теме
Фантастика в РПЛ! «Ростов» дважды спасся против «Локо», а Роналдо забил на 90+8-й! Видео
Фантастика в РПЛ! «Ростов» дважды спасся против «Локо», а Роналдо забил на 90+8-й! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android