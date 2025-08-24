Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Четыре клуба проявляют интерес к нападающему «Челси» — Caught Offside

«Бешикташ», «Фулхэм», «Вест Хэм» и «Наполи» проявляют интерес к 30-летнему крайнему нападающему «Челси» Рахиму Стерлингу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, наиболее активно ведёт себя турецкий клуб. В ближайшие несколько дней «Бешикташ» планирует отправить в Лондон делегацию, чтобы обсудить сделку по переходу Стерлинга. Лондонский клуб оценивает англичанина немного дороже £ 20 млн (€ 23 млн).

Подчёркивается, что «Наполи» стремится арендовать нападающего «Челси».

В минувшем сезоне Стерлинг играл за «Арсенал» на правах аренды. Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

