«Есть работа над ошибками». Андрей Мостовой — о победе «Зенита» в матче с «Динамо» Мх
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от победы в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«По‑настоящему долгожданная победа. Потому что ужасно, скажем так, начали сезон. Конечно, надо было исправляться.
Даже после первого тайма держали в голове, что при счёте 2:0 нельзя расслабляться. Мы помним пример матча с «Рубином». Так что есть какая‑то работа над ошибками», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».
На данный момент команда с берегов Невы располагается на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России с девятью очками, в следующем своём матче сине-бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом» 26 августа в рамках Фонбет Кубка России.
