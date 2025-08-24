Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В прокуратуре подтвердили смерть избитого в Подмосковье футболиста

В прокуратуре подтвердили смерть избитого в Подмосковье футболиста
Комментарии

Футболист любительского клуба «Русская община Щёлково» Арсений Ерошевич, ранее подвергшийся избиению в этом подмосковном городе, скончался. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

«Пострадавший в ходе конфликта 20-летний мужчина скончался в медицинском учреждении», — сказано в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что Ерошевич был избит группой мужчин. Футболист упал на асфальт и ударился головой, в то время как толпа продолжала наносить ему удары. Момент избиения зафиксировала камера видеонаблюдения.

Отмечается, что дело передано в территориальный орган СК для квалификации действий трёх обвиняемых по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Материалы по теме
Умер игрок ФК «Русская община Щелково», которого избили возле ночного клуба — Sport Baza
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android