В прокуратуре подтвердили смерть избитого в Подмосковье футболиста

Футболист любительского клуба «Русская община Щёлково» Арсений Ерошевич, ранее подвергшийся избиению в этом подмосковном городе, скончался. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
«Пострадавший в ходе конфликта 20-летний мужчина скончался в медицинском учреждении», — сказано в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что Ерошевич был избит группой мужчин. Футболист упал на асфальт и ударился головой, в то время как толпа продолжала наносить ему удары. Момент избиения зафиксировала камера видеонаблюдения.
Отмечается, что дело передано в территориальный орган СК для квалификации действий трёх обвиняемых по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).