Вратарь «Барселоны» близок к переходу в другой клуб Ла Лиги — Mundo Deportivo

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья находится в шаге от перехода в «Эльче» на правах аренды. Сине-гранатовые намерены продлить контракт с 26-летним голкипером, после чего он отправится в аренду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, уход испанского футболиста позволит «блаугране» соблюсти правила фэйр-плей и зарегистрировать вратаря Войцеха Щенсного. Подчёркивается, что Пенья может присоединиться к «Эльче» в начале грядущей недели.

В минувшем сезоне Пенья принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

