Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Барселоны» близок к переходу в другой клуб Ла Лиги — Mundo Deportivo

Вратарь «Барселоны» близок к переходу в другой клуб Ла Лиги — Mundo Deportivo
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья находится в шаге от перехода в «Эльче» на правах аренды. Сине-гранатовые намерены продлить контракт с 26-летним голкипером, после чего он отправится в аренду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, уход испанского футболиста позволит «блаугране» соблюсти правила фэйр-плей и зарегистрировать вратаря Войцеха Щенсного. Подчёркивается, что Пенья может присоединиться к «Эльче» в начале грядущей недели.

В минувшем сезоне Пенья принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Флик высказался о камбэке «Барселоны» в матче с «Леванте»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android