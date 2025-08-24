Миронов высказался об уходе Осипенко и Комличенко из «Ростова» летом

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением об уходе защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко из донского клуба летом. Осипенко стал игроком московского «Динамо», а Комличенко — «Локомотива».

«У «Ростова» очень плохой старт сезона. Четыре очка в РПЛ и 0 в Кубке России. «Ростов» может играть в футбол и умеет это делать, что и показал матч с «Локомотивом». Возможно, что такой старт связан с уходом Комличенко и Осипенко, но у нас хороший молодой костяк команды, который может играть и борется друг за друга. Уход лидеров сыграл, но не на 100%», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

