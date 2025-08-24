Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миронов высказался об уходе Осипенко и Комличенко из «Ростова» летом

Миронов высказался об уходе Осипенко и Комличенко из «Ростова» летом
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением об уходе защитника Максима Осипенко и форварда Николая Комличенко из донского клуба летом. Осипенко стал игроком московского «Динамо», а Комличенко — «Локомотива».

«У «Ростова» очень плохой старт сезона. Четыре очка в РПЛ и 0 в Кубке России. «Ростов» может играть в футбол и умеет это делать, что и показал матч с «Локомотивом». Возможно, что такой старт связан с уходом Комличенко и Осипенко, но у нас хороший молодой костяк команды, который может играть и борется друг за друга. Уход лидеров сыграл, но не на 100%», — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Хавбек «Ростова» Миронов: игроки «Локомотива» подумали, что уже выиграли, и отпустили игру

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android