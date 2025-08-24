Видеообзор уверенной победы московского «Динамо» над «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ

Вчера, 23 августа, в Москве на «ВТБ Арене» прошёл матч 6-го тура Мир РПЛ, в котором столичное «Динамо» уверенно обыграло «Пари НН» со счётом 3:0.

Голами в составе бело-голубых отметились полузащитники Денис Макаров, Даниил Фомин и уругваец Николас Маричаль, отличившийся уже в компенсированное ко второму тайму время. Также ещё один гол Макарова не был засчитан после просмотра ВАР.

Видео доступно в социальных сетях московского «Динамо». Права на него принадлежат РФС.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками после шести матчей. «Пари НН» занимает предпоследнее 15-е место, набрав лишь три очка после шести игр.