ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Видеообзор уверенной победы московского «Динамо» над «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ

Вчера, 23 августа, в Москве на «ВТБ Арене» прошёл матч 6-го тура Мир РПЛ, в котором столичное «Динамо» уверенно обыграло «Пари НН» со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

Голами в составе бело-голубых отметились полузащитники Денис Макаров, Даниил Фомин и уругваец Николас Маричаль, отличившийся уже в компенсированное ко второму тайму время. Также ещё один гол Макарова не был засчитан после просмотра ВАР.

Видео доступно в социальных сетях московского «Динамо». Права на него принадлежат РФС.

На данный момент команда Валерия Карпина занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с восемью очками после шести матчей. «Пари НН» занимает предпоследнее 15-е место, набрав лишь три очка после шести игр.

Новости. Футбол
