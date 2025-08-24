«Рома» нацелилась на защитника «Ливерпуля» — журналист Ди Марцио

«Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Ливерпуля» Константиносу Цимикасу, в котором клуб видит подмену для Анхелиньо. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, «волки» хотят взять греческого футболиста в аренду. Подчёркивается, что эта сделка является непростой, однако «Рома» попытается добиться прогресса в начале следующей недели.

В минувшем сезоне Цимикас принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

