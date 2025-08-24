Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» нацелилась на защитника «Ливерпуля» — журналист Ди Марцио

«Рома» нацелилась на защитника «Ливерпуля» — журналист Ди Марцио
Комментарии

«Рома» проявляет интерес к левому защитнику «Ливерпуля» Константиносу Цимикасу, в котором клуб видит подмену для Анхелиньо. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, «волки» хотят взять греческого футболиста в аренду. Подчёркивается, что эта сделка является непростой, однако «Рома» попытается добиться прогресса в начале следующей недели.

В минувшем сезоне Цимикас принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Слот рассказал, будет ли «Ливерпуль» покупать новых игроков до закрытия трансферного окна

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android