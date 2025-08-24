Бонифасе провалил медосмотр перед возможным переходом в «Милан», трансфер может сорваться

Трансфер нападающего сборной Нигерии Виктора Бонифасе из «Байера» в «Милан» находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист прилетел в Милан и прошёл медицинский осмотр, однако его результаты ставят под сомнение перспективу вышеназванной сделки. Игрок вернётся в Германию и будет ожидать решения итальянского клуба относительно своего будущего.

Бонифасе играет за «Байер» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.