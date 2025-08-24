Стало известно будущее Рабьо в сборной Франции на фоне его отстранения в «Марселе»

В сборной Франции не сомневаются в статусе полузащитника Адриена Рабьо, несмотря на его отстранение от участия в матчах «Марселя» после стычки с одноклубником Джонатаном Роу. В результате этого конфликта оба футболиста были выставлены на трансфер. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам по-прежнему рассчитывает на 30-летнего игрока. Однако опасения вызывает физическое состояние Рабьо, который, вероятно, не будет получать игровой практики в преддверии матчей сборной в сентябре.

В составе французской национальной команды полузащитник сыграл 53 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме В «Марселе» сделали заявление на фоне драки Рабьо с Роу и выставления игроков на трансфер

Самые скандальные футболисты в истории: