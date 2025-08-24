Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно будущее Рабьо в сборной Франции на фоне его отстранения в «Марселе»

Стало известно будущее Рабьо в сборной Франции на фоне его отстранения в «Марселе»
Комментарии

В сборной Франции не сомневаются в статусе полузащитника Адриена Рабьо, несмотря на его отстранение от участия в матчах «Марселя» после стычки с одноклубником Джонатаном Роу. В результате этого конфликта оба футболиста были выставлены на трансфер. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам по-прежнему рассчитывает на 30-летнего игрока. Однако опасения вызывает физическое состояние Рабьо, который, вероятно, не будет получать игровой практики в преддверии матчей сборной в сентябре.

В составе французской национальной команды полузащитник сыграл 53 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
В «Марселе» сделали заявление на фоне драки Рабьо с Роу и выставления игроков на трансфер

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android