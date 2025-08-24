Скидки
21:45 Мск
Кирьяков: «Динамо» не стоит впадать в эйфорию — обыграли команду из низа таблицы

Кирьяков: «Динамо» не стоит впадать в эйфорию — обыграли команду из низа таблицы
Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков высказался о победах топ-клубов в 6-м туре Мир РПЛ: «Спартак» обыграл «Рубин» (2:0), «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0), а московское «Динамо» крупно переиграло «Пари НН» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Макаров – 16'     2:0 Фомин – 46'     3:0 Маричаль – 90+3'    

«Динамо» не стоит впадать в эйфорию. Они обыграли команду с самого низа турнирной таблицы. Вот если такие результаты будут с прямыми конкурентами, тогда можно будет говорить, что команда вышла на правильный путь. Они обыграли команду, которая будет бороться за выживание.

Стоит отметить, что те же «Спартак» и «Зенит» добились победы в своих матчах. А у них тоже есть проблемы на старте чемпионата. Все понимали, что любая ошибка может усложнить положение команд. Посмотрим, насколько победы помогут этим командам», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

