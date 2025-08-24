Скидки
Главная Футбол Новости

Инсайдер назвал ещё один клуб, заинтересованный в приобретении Кристофера Нкунку

Комментарии

«Астон Вилла» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Челси» Кристофера Нкунку в последнюю неделю трансферного окна. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По сведениям источника, бирмингемцы проинформированы об условиях трансфера, в котором заинтересованы также мюнхенская «Бавария» и бывший клуб Нкунку «РБ Лейпциг».

При этом, «Астон Вилла» также проявляет интерес к форварду «синих» Николасу Джексону и полузащитнику «ПСЖ» Марко Асенсио, с которым, как сообщалось ранее, английский клуб уже согласовал условия контракта.

27-летний Нкунку выступает в составе «Челси» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

