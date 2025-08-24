«Динамо» установило рекорд чемпионатов России по числу ударов в трёх матчах подряд

Московское «Динамо» в трёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги подряд нанесло больше 23 ударов: 29 в игре 4-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1), 24 в матче 5-го тура соревнования с ЦСКА (1:3) и 28 во встрече 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, это первый случай за время сбора статистики (с 2009 года), когда какой-либо клуб РПЛ в трёх матчах подряд пробил больше 23 раз. При этом за этот период в чемпионате России было сыграно почти 4000 матчей.

После шести матчей Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало восемь очков и на текущий момент занимает восьмое место.

Самая крупная победа «Динамо»: