Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» установило рекорд чемпионатов России по числу ударов в трёх матчах подряд

«Динамо» установило рекорд чемпионатов России по числу ударов в трёх матчах подряд
Комментарии

Московское «Динамо» в трёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги подряд нанесло больше 23 ударов: 29 в игре 4-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1), 24 в матче 5-го тура соревнования с ЦСКА (1:3) и 28 во встрече 6-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0). Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, это первый случай за время сбора статистики (с 2009 года), когда какой-либо клуб РПЛ в трёх матчах подряд пробил больше 23 раз. При этом за этот период в чемпионате России было сыграно почти 4000 матчей.

После шести матчей Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» набрало восемь очков и на текущий момент занимает восьмое место.

Материалы по теме
Кирьяков: «Динамо» не стоит впадать в эйфорию — обыграли команду из низа таблицы

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android