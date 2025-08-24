Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Гамид Агаларов прокомментировал поражение «Динамо» Мх от «Зенита»

Гамид Агаларов прокомментировал поражение «Динамо» Мх от «Зенита»
Комментарии

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о поражении от «Зенита» (0:4) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Вроде бы до первого гола играли неплохо, создавали моменты. Надо было их реализовывать, чтобы бороться за какой-то результат. Не получилось, но мы всё равно не опускали руки. Пытались, но, к сожалению, так вышло», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент динамовцы занимают 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с пятью очками в активе. В следующем своём матче команда в гостях сыграет с «Ростовом» 27 августа в рамках Фонбет Кубка России.

