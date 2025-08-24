Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Игрок «Ростова» Сулейманов: не хотелось забивать «Локомотиву»

Игрок «Ростова» Сулейманов: не хотелось забивать «Локомотиву»
Комментарии

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов, перешедший в это межсезонье из московского «Локомотива», поделился эмоциями от своего гола в ворота бывшей команды в матче 6-го тура Мир РПЛ, который завершился вничью 3:3.

«Испытал положительные чувства от гола «Локомотиву», потому что я набиваю статистику. Но не хотелось забивать «Локомотиву», так как они идут на первом месте. Хочу, чтобы они взяли чемпионство, хоть и без меня. Это мой родной клуб.

Я буду рад, если у «Локомотива» будет больше титулов. Однако я больше рад голу, потому что это моя статистика. Я отвечаю за себя в данном случае», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Ростов» 25-летний Сулейманов провёл уже шесть матчей в текущем сезоне РПЛ, в которых забил два мяча.

Новости. Футбол
