Дркушич высказался о голе Глушенкова после выхода на замену в матче с «Динамо» Мх

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился мнением о матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0). Также футболист высказался о голах защитника Юрия Горшкова и нападающего Максима Глушенкова, вышедшего на замену во втором тайме.

«Эта победа поможет возвращению в чемпионскую гонку. У нас очень хорошая и качественная команда. Последние четыре матча у нас не получалось побеждать, но в матче с «Динамо» мы были очень мотивированы. Хорошо, что смогли выиграть. Надеюсь, продолжим дальше в том же духе.

Мы поздравили Горшкова и Глушенкова с голами. Юра не часто попадал в стартовый состав, поэтому ему было важно отличиться. Что касается Максима, он забил красивый гол. Это говорит о том, что ребята со скамейки действительно могут усилить нашу игру», – приводит слова Дркушича Metaratings.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

