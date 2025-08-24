Скидки
21:45 Мск
Футбол Новости

Дркушич высказался о голе Глушенкова после выхода на замену в матче с «Динамо» Мх

Дркушич высказался о голе Глушенкова после выхода на замену в матче с «Динамо» Мх
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился мнением о матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (4:0). Также футболист высказался о голах защитника Юрия Горшкова и нападающего Максима Глушенкова, вышедшего на замену во втором тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Эта победа поможет возвращению в чемпионскую гонку. У нас очень хорошая и качественная команда. Последние четыре матча у нас не получалось побеждать, но в матче с «Динамо» мы были очень мотивированы. Хорошо, что смогли выиграть. Надеюсь, продолжим дальше в том же духе.

Мы поздравили Горшкова и Глушенкова с голами. Юра не часто попадал в стартовый состав, поэтому ему было важно отличиться. Что касается Максима, он забил красивый гол. Это говорит о том, что ребята со скамейки действительно могут усилить нашу игру», – приводит слова Дркушича Metaratings.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

