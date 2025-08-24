Скидки
Главная Футбол Новости

«Я вижу кое-что интересное». Конте — о будущей роли Де Брёйне в «Наполи»

«Я вижу кое-что интересное». Конте — о будущей роли Де Брёйне в «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над «Сассуоло» (2:0) в рамках 1-го тура итальянской Серии А, а также высказался о том, как собирается использовать в будущем звёздного новичка неаполитанцев Кевина Де Брёйне.

Италия — Серия А . 1-й тур
23 августа 2025, суббота. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
0 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 17'     0:2 Де Брёйне – 57'    
Удаления: Коне – 79' / нет

«С самого начала матча у нас был правильный подход, и я по-прежнему основываюсь при выборе состава на тех определённостях, которые у нас есть с прошлого сезона, и затем я постараюсь постепенно вводить новых игроков.

Я всё ещё пытаюсь найти правильную формулу, которая позволит трём полузащитникам, которые у нас с прошлого сезона, гармонично сосуществовать с Кевином. У нас было мало времени на это, но я вижу кое-что интересное.

Мы могли бы быть немного побыстрее и действовать более вертикально в построении игры, поскольку порой мы теряли те ситуации, которые могли бы развиваться лучше. Однако я увидел правильный настрой», — сказал Конте в интервью DAZN Italia.

Напомним, в минувшем сезоне «Наполи» под руководством Конте стал чемпионом Италии.

