ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Комо» отклонил новое предложение «Тоттенхэма» о трансфере Паса — Sky Sport Italia

«Тоттенхэм Хотспур» направил «Комо» обновлённое трансферное предложение о покупке полузащитника Николаса Паса, но итальянский клуб отклонил его. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, лондонцы предложили за игрока € 50 млн, но итальянцы хотят получить не менее € 70 млн. Сам футболист также пока что не проявил заинтересованности в данном переходе.

Пас выступает в составе «Комо» с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах Серии А, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

