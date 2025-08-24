Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол Новости

Роман Шаронов назвал заслуженной победу «Спартака» в матче с «Рубином»

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о победе «Спартака» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 58'     0:2 Мартинс – 73'    

«По тому, как складывался матч, «Спартак» победил по делу. Команда владела и территориальным преимуществом, и мячом. Сумели создать больше моментов. «Спартак» заслужил победу в этом матче. У «Рубина» не получилось использовать свои сильные стороны в этой игре. Они не смогли навязать много борьбы сопернику, контратаки. Даже Даку был малозаметен», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, у команды восемь очков. Казанский клуб находится на четвёртой строчке с 10 очками.

