«Реал» видит в футболисте «АЗ Алкмар» долгосрочное усиление для команды — Marca

Мадридский «Реал» по-прежнему продолжает проявлять интерес к 19-летнему полузащитнику «АЗ Алкмар» Кесу Смиту. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский гранд рассматривает футболиста в качестве долгосрочного усиления для команды. При этом в стане «сливочных» понимают, что на текущий момент ему будет тяжело бороться за место в составе в случае перехода в мадридский клуб. Однако «Реал» не исключает вариант с его подписанием в дальнейшем.

Действующее трудовое соглашение Смита с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

