Аморим больше не планирует использовать Хойлунда, игрока ждёт «Наполи» — Скира

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим больше не рассчитывает на датского нападающего Расмуса Хойлунда, в связи с чем игрок не будет включён в заявку на матч 2-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

По информации источника, «Наполи» по-прежнему наблюдает за развитием событий, чтобы не упустить возможность подписать игрока. Интерес к футболисту также проявляет «Бавария».

Ранее сообщалось, что сам датчанин хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», но только при условии наличия достаточного количества игрового времени.

В минувшем сезоне 22-летний Хойлунд сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.