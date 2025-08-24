Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аморим больше не планирует использовать Хойлунда, игрока ждёт «Наполи» — Скира

Аморим больше не планирует использовать Хойлунда, игрока ждёт «Наполи» — Скира
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим больше не рассчитывает на датского нападающего Расмуса Хойлунда, в связи с чем игрок не будет включён в заявку на матч 2-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
По информации источника, «Наполи» по-прежнему наблюдает за развитием событий, чтобы не упустить возможность подписать игрока. Интерес к футболисту также проявляет «Бавария».

Ранее сообщалось, что сам датчанин хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед», но только при условии наличия достаточного количества игрового времени.

В минувшем сезоне 22-летний Хойлунд сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал четыре голевые передачи.

Хойлунд желает остаться в «Манчестер Юнайтед» при наличии игрового времени — Романо
Все новости

