Андрей Семёнов: теперь с «Ахматом» будут считаться — с Черчесовым команда преобразилась

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов оценил положительный эффект назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера грозненской команды.

«Сейчас у команды «Ахмата» совершенно другая ментальность. Футболисты те же, а игра поменялась. Но для меня это не удивительно, потому что с Черчесовым команды преображаются — так случилось и с «Ахматом». Мы не можем спрогнозировать место команды в таблице, но теперь точно могу сказать, что с «Ахматом» будут считаться. Все соперники будут понимать, что игры с ними — не лёгкая прогулка», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.