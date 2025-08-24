Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол Новости

Рубин — Локомотив, результат матча 24 августа 2025, счёт 0:2, 19-й тур женской Суперлиги 2025

«Локомотив» обыграл в гостях казанский «Рубин» в выездном матче женской Суперлиги
Комментарии

В Казани завершился матч 19-го тура женской Суперлиги—2025, в котором местный «Рубин» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 0:2.

Россия — Суперлига (ж) . 19-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 12:30 МСК
Рубин (ж)
Казань
Окончен
0 : 2
Локомотив (ж)
Москва
0:1 Буткевич – 36'     0:2 Буваро – 72'    

Голы в составе победителей забили полузащитницы Владислава Буткевич и гамбийка Ола Буваро.

«Локомотив» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах во всех турнирах, набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Футболистки из Казани потерпели третье подряд поражение, остались с 16 очками и идут на 10-й строчке.

В следующем матче столичный клуб в рамках Кубка России примет дома «Зенит». «Рубин» поедет в гости к ЦСКА на игру Суперлиги.

Напомним, действующим чемпионом России среди женских команд является «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Турнирная таблица женской Суперлиги
Календарь женской Суперлиги
