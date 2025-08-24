«Локомотив» обыграл в гостях казанский «Рубин» в выездном матче женской Суперлиги

В Казани завершился матч 19-го тура женской Суперлиги—2025, в котором местный «Рубин» уступил московскому «Локомотиву» со счётом 0:2.
Голы в составе победителей забили полузащитницы Владислава Буткевич и гамбийка Ола Буваро.
«Локомотив» одержал четвёртую победу в пяти последних матчах во всех турнирах, набрал 31 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Футболистки из Казани потерпели третье подряд поражение, остались с 16 очками и идут на 10-й строчке.
В следующем матче столичный клуб в рамках Кубка России примет дома «Зенит». «Рубин» поедет в гости к ЦСКА на игру Суперлиги.
Напомним, действующим чемпионом России среди женских команд является «Зенит» из Санкт-Петербурга.