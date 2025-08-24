Скидки
21:45 Мск
«Бавария» может подписать двух футболистов «Манчестер Юнайтед» — Sky Sport Germany

«Бавария» обсуждает возможность подписания контрактов с двумя футболистами «Манчестер Юнайтед»: форвардом Расмусом Хойлундом и вингером Джейдоном Санчо. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Sky Sport Germany.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет, чтобы названные футболисты покинули команду.

В минувшем сезоне Санчо выступал в составе «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Хойлунд сыграл 52 матча во всех соревнованиях, где забил 10 голов и сделал четыре ассиста.

