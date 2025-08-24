Ди Мария: я мечтал играть за «Росарио Сентраль» каждую неделю

Полузащитник «Росарио Сентраль» Анхель Ди Мария поделился эмоциями от победы своей команды над «Ньюэллс Олд Бойз» (1:0) в 6-м туре аргентинской Клаусуры. Футболист забил единственный гол в этой встрече.
«Я места себе не находил, поскольку хотел воплотить эту мечту: играть на «Хиганте де Арройито» каждую неделю, наслаждаться этим вместе с семьёй. Честно говоря, у меня нет других слов, кроме благодарности.
Знаю, что многие в своё время проклинали меня (плачет). Никто не знал, что пережили я и моя семья. Эта победа для них, и особенно для моей семьи: для жены и дочерей, которые страдали вместе со мной, которые меня поддерживали для того, чтобы я смог осуществить эту мечту, что я и сделал.
Я хочу стать чемпионом с «Сентралем», — приводит слова Ди Марии ESPN.
- 24 августа 2025
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:16
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:45
-
15:44
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:49
-
13:47