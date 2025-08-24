Ди Мария: я мечтал играть за «Росарио Сентраль» каждую неделю

Полузащитник «Росарио Сентраль» Анхель Ди Мария поделился эмоциями от победы своей команды над «Ньюэллс Олд Бойз» (1:0) в 6-м туре аргентинской Клаусуры. Футболист забил единственный гол в этой встрече.

«Я места себе не находил, поскольку хотел воплотить эту мечту: играть на «Хиганте де Арройито» каждую неделю, наслаждаться этим вместе с семьёй. Честно говоря, у меня нет других слов, кроме благодарности.

Знаю, что многие в своё время проклинали меня (плачет). Никто не знал, что пережили я и моя семья. Эта победа для них, и особенно для моей семьи: для жены и дочерей, которые страдали вместе со мной, которые меня поддерживали для того, чтобы я смог осуществить эту мечту, что я и сделал.

Я хочу стать чемпионом с «Сентралем», — приводит слова Ди Марии ESPN.