ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ди Мария: я мечтал играть за «Росарио Сентраль» каждую неделю

Ди Мария: я мечтал играть за «Росарио Сентраль» каждую неделю
Полузащитник «Росарио Сентраль» Анхель Ди Мария поделился эмоциями от победы своей команды над «Ньюэллс Олд Бойз» (1:0) в 6-м туре аргентинской Клаусуры. Футболист забил единственный гол в этой встрече.

Аргентина — Примера . Клаусура. 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 23:30 МСК
Росарио Сентраль
Росарио
Окончен
1 : 0
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио
1:0 Ди Мария – 82'    
Удаления: нет / Лольо – 85'

«Я места себе не находил, поскольку хотел воплотить эту мечту: играть на «Хиганте де Арройито» каждую неделю, наслаждаться этим вместе с семьёй. Честно говоря, у меня нет других слов, кроме благодарности.

Знаю, что многие в своё время проклинали меня (плачет). Никто не знал, что пережили я и моя семья. Эта победа для них, и особенно для моей семьи: для жены и дочерей, которые страдали вместе со мной, которые меня поддерживали для того, чтобы я смог осуществить эту мечту, что я и сделал.

Я хочу стать чемпионом с «Сентралем», — приводит слова Ди Марии ESPN.

Новости. Футбол
