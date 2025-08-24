Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев» Олейников пропустит матч с «Краснодаром» из-за переговоров с «Локомотивом»

Игрок «Крыльев» Олейников пропустит матч с «Краснодаром» из-за переговоров с «Локомотивом»
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников пропускает матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» из-за переговоров по его трансферу в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Краснодар
Краснодар
Клубы продолжают переговоры. Пока сделки нет, но Олейникова решили поберечь.

Олейников играет за «Крылья Советов» с лета 2024 года. В нынешнем сезон он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

