Андрей Семёнов: в Швейцарии Миранчук был закрепощён, в «Динамо» может быть полегче

Бывший защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука из «Сьона» в московское «Динамо».

«У Антона Миранчука хорошие футбольные способности, он очень мастеровитый игрок. А теперь он получил какой-никакой европейский опыт, может быть, больше научился в профессиональном плане. Думаю, это хорошее приобретение для «Динамо». С учётом того, что скоро в РПЛ ужесточат лимит на легионеров, Миранчук тоже помощник в этом плане. И креатива добавит.

С российской ментальностью европейские чемпионаты подходят не всем. Возможно, что в Швейцарии Миранчук был закрепощён. А сейчас, в чемпионате России он всех знает. Может, будет полегче. За «Локомотив» он играл отлично, за сборную. Тут он ещё может себя проявить», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.