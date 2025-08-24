«Интер» заинтересован в возвращении Андре Онана — Caught Offside

«Интер» рассматривает возможность возвращения вратаря Андре Онана, который летом 2023 года перешёл из стана «нерадзурри» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в итальянском гранде не забыли о влиянии камерунца на игру команды в сезоне-2022/2023, когда «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов. Руководство «нерадзурри» стремится обновить вратарскую линию, в связи с чем может пригласить Онана в клуб. В «Интере» считают, что голкипер будет рад возможности возобновить свою карьеру в Серии А.

Онана играл за миланскую команду с 2022 по 2023 год. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

