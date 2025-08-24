В «Реале Сосьедад» оценили шансы Захаряна сыграть в матче с «Эспаньолом» в Ла Лиге

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате ответил, готов ли российский полузащитник Арсен Захарян принять участие в матче 2-го тура испанской Ла Лиги с «Эспаньолом», который состоится сегодня, 24 августа.

«Арсен готов и всю неделю работал без каких-либо проблем. Стартовый состав станет известен лишь за час до игры. Арсена тренер вызвал на стадион вместе со всей командой, но до этого момента мы не узнаем больше деталей», — приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, бо́льшую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

