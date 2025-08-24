Скидки
Футбол Новости

Нападающий «Динамо» Мх Агаларов высказался о судействе в матче с «Зенитом»

Комментарии

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов дал комментарий относительно судейства во вчерашнем выездном матче своей команды с «Зенитом» (0:4) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Честно говоря, устал комментировать судейство, и пользы от этого пока не вижу. Поэтому говорить что-то и обсуждать нет смысла. Пусть разбираются, но… вряд ли разберутся», — сказал 25-летний Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На данный момент динамовцы занимают 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с пятью очками в активе после шести игр. В следующем своём матче команда из столицы Дагестана в гостях сыграет с «Ростовом» 27 августа в рамках Фонбет Кубка России.

Комментарии
