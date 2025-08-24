Нападающий «Динамо» Мх Агаларов высказался о судействе в матче с «Зенитом»
Поделиться
Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов дал комментарий относительно судейства во вчерашнем выездном матче своей команды с «Зенитом» (0:4) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
«Честно говоря, устал комментировать судейство, и пользы от этого пока не вижу. Поэтому говорить что-то и обсуждать нет смысла. Пусть разбираются, но… вряд ли разберутся», — сказал 25-летний Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
На данный момент динамовцы занимают 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства с пятью очками в активе после шести игр. В следующем своём матче команда из столицы Дагестана в гостях сыграет с «Ростовом» 27 августа в рамках Фонбет Кубка России.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:16
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:45
-
15:44
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:49
-
13:47