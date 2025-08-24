Дркушич: когда ты играешь за такой большой клуб, как «Зенит», давление есть всегда

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич отметил прогресс своей команды после уверенной победы над махачкалинским «Динамо» (4:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

«Можно ли назвать матч с махачкалинским «Динамо» переломным для «Зенита»? Надеюсь, да. Думаю, мы сегодня выглядели очень уверенно. У нас было много моментов уже в первом тайме. Эту неделю мы очень хорошо работали на тренировках, всё перенесли на игру. Смотрим уже на следующие матчи.

Сильно ли давило положение в таблице перед этой игрой? Конечно, давление есть всегда. Особенно когда ты играешь за такой большой клуб, как «Зенит». Но нам надо справляться с этим давлением», — приводит слова Дркушича «Спорт день за днём».

«Зенит» поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести игр, однако у ближайших преследователей — «Балтики» и «Крыльев Советов» — на один матч меньше.