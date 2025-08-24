Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дркушич: когда ты играешь за такой большой клуб, как «Зенит», давление есть всегда

Дркушич: когда ты играешь за такой большой клуб, как «Зенит», давление есть всегда
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич отметил прогресс своей команды после уверенной победы над махачкалинским «Динамо» (4:0) в рамках 6-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29'     2:0 Мантуан – 35'     3:0 Горшков – 72'     4:0 Глушенков – 90'    

«Можно ли назвать матч с махачкалинским «Динамо» переломным для «Зенита»? Надеюсь, да. Думаю, мы сегодня выглядели очень уверенно. У нас было много моментов уже в первом тайме. Эту неделю мы очень хорошо работали на тренировках, всё перенесли на игру. Смотрим уже на следующие матчи.

Сильно ли давило положение в таблице перед этой игрой? Конечно, давление есть всегда. Особенно когда ты играешь за такой большой клуб, как «Зенит». Но нам надо справляться с этим давлением», — приводит слова Дркушича «Спорт день за днём».

«Зенит» поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести игр, однако у ближайших преследователей — «Балтики» и «Крыльев Советов» — на один матч меньше.

Материалы по теме
Дркушич высказался о голе Глушенкова после выхода на замену в матче с «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android