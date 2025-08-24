Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Краснодар»: Сперцян забил второй гол гостей на 13-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'    

На 13-й минуте хавбек Эдуард Сперцян забил второй гол «Краснодара», реализовав 11-метровый удар.

Ранее, на третьей минуте, счёт в игре открыл полузащитник гостей Гаэтан Перрен.

После пяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают седьмое место. «Быки» заработали 12 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре самарская команда уступила «Ахмату» (1:3), а «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
