Перрен забил первый гол за «Краснодар» в дебютном матче в стартовом составе

Гол атакующего полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги в ворота «Крыльев Советов» стал для него первым за «быков». Игра с самарской командой является дебютной для французского футболиста в стартовом составе действующего чемпиона России.

Перрен перешёл в «Краснодар» из «Осера» нынешним летом.

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров.

После пяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают седьмое место. «Быки» заработали 12 очков и располагаются на второй строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: