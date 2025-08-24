Скидки
Перрен забил первый гол за «Краснодар» в дебютном матче в стартовом составе

Перрен забил первый гол за «Краснодар» в дебютном матче в стартовом составе
Комментарии

Гол атакующего полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги в ворота «Крыльев Советов» стал для него первым за «быков». Игра с самарской командой является дебютной для французского футболиста в стартовом составе действующего чемпиона России.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'    

Перрен перешёл в «Краснодар» из «Осера» нынешним летом.

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров.

После пяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают седьмое место. «Быки» заработали 12 очков и располагаются на второй строчке.

