Перрен забил первый гол за «Краснодар» в дебютном матче в стартовом составе
Поделиться
Гол атакующего полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги в ворота «Крыльев Советов» стал для него первым за «быков». Игра с самарской командой является дебютной для французского футболиста в стартовом составе действующего чемпиона России.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3' 0:2 Сперцян – 13' 0:3 Кордоба – 42'
Перрен перешёл в «Краснодар» из «Осера» нынешним летом.
Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров.
После пяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают седьмое место. «Быки» заработали 12 очков и располагаются на второй строчке.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 24 августа 2025
-
16:28
-
16:18
-
16:17
-
16:16
-
16:15
-
16:03
-
16:01
-
15:59
-
15:45
-
15:44
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:15
-
15:15
-
15:11
-
15:05
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:40
-
14:39
-
14:30
-
14:28
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:49
-
13:47