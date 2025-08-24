Вратарь «Динамо» Мх Волк: не думаю, что у «Зенита» кризис

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк не считает, что «Зенит» находится в состоянии кризиса. После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают пятое место.

«Не думаю, что у «Зенита» какой-то кризис. Мне кажется, один, два, даже три неудачных матча — абсолютно не показатель, чтобы делать какие-то суждения. Да, неудачный отрезок был, но всё поправимо. Надо трудиться и работать. Сергей Богданович знает своё дело. Не раз к чемпионству команду приводил. Явно понимает, что делать. И сейчас точно не делает того, чего не нужно делать. Всё-таки у него богатый опыт. Просто правки какие-то внести надо, и всё получится. У «Зенита» есть все шансы стать чемпионом в этом сезоне. Как и ещё минимум у пяти команд. Пока эти шансы абсолютно равные», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

