Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Мх Волк: не думаю, что у «Зенита» кризис

Вратарь «Динамо» Мх Волк: не думаю, что у «Зенита» кризис
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк не считает, что «Зенит» находится в состоянии кризиса. После шести матчей Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали девять очков и занимают пятое место.

«Не думаю, что у «Зенита» какой-то кризис. Мне кажется, один, два, даже три неудачных матча — абсолютно не показатель, чтобы делать какие-то суждения. Да, неудачный отрезок был, но всё поправимо. Надо трудиться и работать. Сергей Богданович знает своё дело. Не раз к чемпионству команду приводил. Явно понимает, что делать. И сейчас точно не делает того, чего не нужно делать. Всё-таки у него богатый опыт. Просто правки какие-то внести надо, и всё получится. У «Зенита» есть все шансы стать чемпионом в этом сезоне. Как и ещё минимум у пяти команд. Пока эти шансы абсолютно равные», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Дркушич: когда ты играешь за такой большой клуб, как «Зенит», давление есть всегда

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android