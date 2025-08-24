Шилов стал самым молодым дебютантом «Зенита» в РПЛ со времён Ходжаниязова
Полузащитник «Зенита» Вадим Шилов отметился достижением уже по факту своего первого в карьере выхода на поле в футболке сине-бело-голубых в матче 6-го тура Мир РПЛ с махачкалинским «Динамо» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
В момент своего выхода на замену на 86-й минуте, Шилову было 17 лет и 161 день. Как сообщает Opts Sports, полузащитник стал самым молодым дебютантом «Зенита» в истории РПЛ со времён Джамалдина Ходжаниязова, который в 2013 году дебютировал в возрасте 17 лет и 8 дней.
Попасть в протокол в игре с «Динамо» молодому футболисту не удалось.
«Зенит» поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после шести игр, однако у ближайших преследователей — «Балтики» и «Крыльев Советов» — на один матч меньше.
