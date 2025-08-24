Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: Миранчук точно не помешает «Динамо», вопрос только в мотивации

Кирьяков: Миранчук точно не помешает «Динамо», вопрос только в мотивации
Комментарии

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил переход полузащитника Антона Миранчука из «Сьона» в московское «Динамо».

«Такой игрок, как Антон Миранчук, точно не помешает команде. А как его использовать, будет решать тренерский штаб. На старте чемпионата у «Динамо» были проблемы. В такие моменты встаёт вопрос о срочном усилении. Минус, что Антон мало играл в последнее время в «Сьоне», но Карпин его знает по выступлениям за сборную. Если у Миранчука есть проблемы, потребуется время для его возвращения. Уровень Антона известен. Он может усилить любой клуб. Вопрос только в его мотивации и физическом состоянии», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Антон Миранчук вернулся в Россию. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?
Антон Миранчук вернулся в Россию. А стоило ли вообще уезжать в «Сьон»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android