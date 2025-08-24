Кирьяков: Миранчук точно не помешает «Динамо», вопрос только в мотивации

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков оценил переход полузащитника Антона Миранчука из «Сьона» в московское «Динамо».

«Такой игрок, как Антон Миранчук, точно не помешает команде. А как его использовать, будет решать тренерский штаб. На старте чемпионата у «Динамо» были проблемы. В такие моменты встаёт вопрос о срочном усилении. Минус, что Антон мало играл в последнее время в «Сьоне», но Карпин его знает по выступлениям за сборную. Если у Миранчука есть проблемы, потребуется время для его возвращения. Уровень Антона известен. Он может усилить любой клуб. Вопрос только в его мотивации и физическом состоянии», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.