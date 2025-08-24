Скидки
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в топ-клубе Германии — Скира

Полузащитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в топ-клубе Германии — Скира
Комментарии

Леверкузенский «Байер» запросил информацию относительно 34-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий футболист не входит в планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы, в связи с чем покинет клуб в ближайшие дни.

Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года и играл за «горожан» до 2023 года, когда покинул команду по окончании контракта и присоединился к «Барселоне». Однако летом 2024 года полузащитник вновь подписал контракт с английским клубом. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года.

Комментарии
