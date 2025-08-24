«Крылья Советов» — «Краснодар»: Батчи забил четвёртый гол гостей в матче на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент выхода новости счёт в матче в 4:0 пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте нападающий Жоау Батчи забил четвёртый гол «Краснодара» во встрече.

Ранее, на третьей минуте, счёт в игре открыл полузащитник гостей Гаэтан Перрен. На 13-й минуте хавбек Эдуард Сперцян забил второй гол «Краснодара», реализовав 11-метровый удар. На 42-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба довёл счёт до разгромного.

После пяти матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают седьмое место. «Быки» заработали 12 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре самарская команда уступила «Ахмату» (1:3), а «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1).

