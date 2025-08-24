Анчелотти не планирует вызывать Родриго на матчи с Чили и Боливией — OK Diario

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не вызовет нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса на предстоящие матчи своей команды в рамках квалификации чемпионата мира — 2026 с командами Чили и Боливии, которые пройдут 5 и 10 сентября соответственно. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, итальянец намерен протестировать футболистов из местной лиги, пользуясь случаем, что его команда уже обеспечила себе путёвку на мундиаль. Бразилия идёт на третьей строчке в южноамериканском отборе с 25 очками. Анчелотти возглавил команду 12 мая 2025 года.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами.