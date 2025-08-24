Кристенсен пропустил тренировку «Барселоны» из-за недомогания — Mundo Deportivo

Защитник Андреас Кристенсен пропустил воскресную восстановительную тренировку «Барселоны» по причине недомогания. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Футболист принял участие в матче 2-го тура Ла Лиги с «Леванте» (3:2), выйдя на замену на 76-й минуте. Утром после игры датчанин ощутил недомогание и главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик разрешил ему пропустить занятие. В следующем туре каталонцы сыграют в гостях с «Райо Вальекано» 31 августа.

Андреас Кристенсен, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы ахиллова сухожилия, не захотел покидать команду, отказавшись от предложений из Саудовской Аравии и АПЛ. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 15 млн.