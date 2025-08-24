Перрен — второй француз, забивший за «Краснодар» в чемпионате России, после Кабелла

Атакующий полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен забил дебютный гол за команду в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» и стал вторым французским футболистом «быков», поразившим ворота соперника в чемпионате России, после хавбека Реми Кабелла.

Перрен отметился забитым мячом на третьей минуте встречи. Полузащитник перешёл в «Краснодар» из «Осера» нынешним летом.

Кабелла выступал в составе «быков» с 2019 по 2022 года. За этот период он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 11 результативными передачами. С нынешнего лета Кабелла играет за греческий «Олимпиакос».

