Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Писарский будет выступать за «СКА-Ростов». Игрока ранее отстранили от футбола

Писарский будет выступать за «СКА-Ростов». Игрока ранее отстранили от футбола
Комментарии

Нападающий Владимир Писарский пополнил состав клуба «СКА-Ростов» из Медиалиги. Об этом сообщается в социальных сетях красно-синих.

На протяжении карьеры футболист выступал за «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и другие команды.

Напомним, ранее РФС отстранил Писарского на четыре года (три — условно) за ставки на собственные матчи, после чего самарский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ. Испытательный срок для игрока составляет два года.

В конце августа ростовские армейцы примут участие в турнире претендентов в рамках Медиалиги.

Материалы по теме
Официально
Экс-игрок сборной России Беляев стал футболистом «СКА-Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android