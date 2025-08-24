Писарский будет выступать за «СКА-Ростов». Игрока ранее отстранили от футбола

Нападающий Владимир Писарский пополнил состав клуба «СКА-Ростов» из Медиалиги. Об этом сообщается в социальных сетях красно-синих.

На протяжении карьеры футболист выступал за «Оренбург», «Крылья Советов», «Сочи» и другие команды.

Напомним, ранее РФС отстранил Писарского на четыре года (три — условно) за ставки на собственные матчи, после чего самарский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с Писарским на основании пункта 1 части 1 ст. 348.11 Трудового кодекса РФ. Испытательный срок для игрока составляет два года.

В конце августа ростовские армейцы примут участие в турнире претендентов в рамках Медиалиги.