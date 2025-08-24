Итальянские СМИ: «Байер» пытался обменять Бонифасе в «Рому» на Довбика, но получил отказ

«Рома» получала предложение от леверкузенского «Байера» об обмене нападающего сборной Нигерии Виктора Бонифасе на украинского форварда римлян Артёма Довбика. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, несколько недель назад «джаллоросси» отказались принимать данное предложение из-за опасений за физическое состояние нигерийца. В Риме решили не идти на данный риск, даже несмотря на то, что Бонифасе зарабатывает в три раза меньше Довбика, на которого главный тренер Джан Пьеро Гасперини практически не рассчитывает.

Ранее сегодня сообщалось, что Бонифасе провалил медосмотр перед возможным переходом в «Милан».

Бонифасе играет за «Байер» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.